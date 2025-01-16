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Врач рассказал, как правильно восстанавливаться после гриппа

Врач Тимаков: физнагрузки после гриппа могут привести к инфаркту и инсульту
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Depositphotos

Людям, которые недавно перенесли грипп, важно беречь себя и избегать физических нагрузок. Об этом kp.ru рассказал врач-инфекционист, педиатр, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Он подчеркнул, что данное заболевание оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему, состояние стенок кровеносных сосудов и свойства крови, поэтому сильные нагрузки могут привести к инфаркту и инсульту.

«Минимум в течение двух недель рекомендуется воздерживаться от тренировок в спортзале. Лучший вид физической активности для восстановления после гриппа — обычная ходьба, прогулки на свежем воздухе», — отметил Тимаков.

Врач также советует избегать эмоциональных перегрузок и сильных переживаний после болезни, потому что они могут спровоцировать скачки артериального давления.

14 января Роспотребнадзор сообщил, что число случаев заболевания ОРВИ и гриппа выросло за неделю на 31,9%, растет также число госпитализаций. В надзорном органе рассказали, что отмечается также рост госпитализаций больных острыми вирусными инфекциями. За прошедшую неделю число случаев госпитализации в целом по стране увеличилось на 23%, а в 43 регионах — на 30% и более.

Ранее врач назвала главные ошибки при лечении гриппа.

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