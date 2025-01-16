В Петербурге задержали начальника отдела полиции

Начальника отдела полиции в Петербурге задержали по подозрению во взятке

В Петербурге УСБ задержало начальника отдела Красносельского района по подозрению во взятке. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника издания, задержанный получил 195 тысяч рублей от бизнесмена за то, что закроет глаза на нарушения в сфере торговли. В отношении подозреваемого завели уголовное дело за получение взятки. Пока его задержали на двое суток.

В главке сообщили, что если факт взятки подтвердят, то начальника уволят из органов внутренних дел и накажут в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Накануне Волгоградский центральный районный суд принял решение об аресте заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Анатолия Торгашина в связи с делом о коррупции. Согласно данным агентства, чиновника подозревают в получении взятки от подрядной организации, занимающейся благоустройством площади Павших Борцов в поселке Городище. Проект не был выполнен в установленные сроки.

Ранее топ-менеджера РЖД обвинили в получении крупной взятки.