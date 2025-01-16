Турэксперт перечислил самые популярные зарубежные курорты у россиян

Китай является одним из зарубежных направлений, которое набирает популярность среди российских туристов в 2025 году. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, особым спросом стал пользоваться китайский остров Хайнань. Кроме того, россияне активно планируют отдых во Вьетнаме, хотя пока здесь присутствует дефицит прямых рейсов, отметил эксперт. Он добавил, что в первом квартале 2025 года прямые рейсы могут запустить в Саудовскую Аравию.

«Вообще, появление прямых рейсов по новым направлениям очень радует. Очень ждем открытия прямого авиасообщения с Саудовской Аравией и Малайзией, возобновления полетов на Маврикий, Занзибар и в Сингапур», — сказал Мурадян.

Среди других популярных направлений — Египет, Япония и Южная Корея, Катар, ЮАР и Мальдивы.

14 января директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Анатолий Башкин говорил, что количество российских туристов в Африке заметно возросло. Башкин считает, что Африка привлекает российских туристов «своим колоритом, обилием и разнообразием природных красот».

Ранее сообщалось, что китайцы массово устремились в Санкт-Петербург.