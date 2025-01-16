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Неизвестный ранил ножом мужчину на улице в Японии

NHK: в Японии неизвестный с ножом серьезно ранил прохожего и сбежал
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Shutterstock

На улице японского города Асия в префектуре Хёго неизвестный с ножом напал на мужчину. Об инциденте сообщил телеканал NHK.

По данным канала, инцидент произошел 16 января около 10:20 по местному времени (04:20 мск). По предварительной информации, неизвестный напал с ножом на 30-летнего прохожего и порезал ему живот и ногу. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сам нападавший скрылся. Полиция его разыскивает и устанавливает причины случившегося.

Накануне в российском Нефтеюганске двое клиентов напали на 55-летнего таксиста. По предварительной информации, таксист вез двоих пьяных мужчин на назначенный адрес, когда между ним и пассажирами случился конфликт. Один из пассажиров достал нож и ранил водителя. Мужчину с ранами доставили в больницу. Самих нападавших задержали, но пока их отпустили под подписку о невыезде.

Ранее страдающий шизофренией мужчина набросился с ножом на женщин в Кемеровской области.

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