Неизвестный ранил ножом мужчину на улице в Японии

NHK: в Японии неизвестный с ножом серьезно ранил прохожего и сбежал

На улице японского города Асия в префектуре Хёго неизвестный с ножом напал на мужчину. Об инциденте сообщил телеканал NHK.

По данным канала, инцидент произошел 16 января около 10:20 по местному времени (04:20 мск). По предварительной информации, неизвестный напал с ножом на 30-летнего прохожего и порезал ему живот и ногу. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сам нападавший скрылся. Полиция его разыскивает и устанавливает причины случившегося.

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