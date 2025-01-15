Страдающий шизофренией мужчина набросился с ножом на женщин в Кемеровской области

Mash: страдающий шизофренией мужчина напал с ножом на женщин в Прокопьевске

В городе Прокопьевске Кемеровской области мужчина, страдающий шизофренией, набросился с ножом на двух женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел 13 января. По предварительной информации, сначала мужчина напал на первую женщину, ударив ее несколько раз ножом, затем ранил вторую. Одна из потерпевших не выжила.

По данным Mash Siberia, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он задержан. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

13 января сообщалось, что в подмосковном Щелково нетрезвый молодой человек с ножом напал на работников и посетителей супермаркета. По данным МВД, парень зашел в магазин на улице Краснознаменской и начал беспричинно ранить попадавшихся ему на пути людей. В итоге трое пострадавших с ранами обратились к медикам. Самого дебошира на месте задержали сотрудники полиции. Им оказался 20-летний житель Волгоградской области.

Ранее в аэропорту Красноярска неизвестный напал с ножом на людей.