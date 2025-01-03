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В СВР считают, что вскоре произойдет новый наплыв беженцев с Украины

СВР: понижение возраста мобилизации вызовет новую волну беженцев с Украины
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Andreea Alexandru/AP

Понижение возраста мобилизации до 18 лет вызовет новую волну беженцев с Украины в Европейский Союз. Об этом ТАСС заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев, которые на этот раз будут спасаться не от вымышленной угрозы со стороны России, а от реальной опасности получить билет в один конец на фронт», — сообщили в СВР.

Российское разведывательное сообщество считает, что жители регионов Украины будут готовы на любые шаги, чтобы сбежать из-под власти Владимира Зеленского.

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что решение о мобилизации мужского населения на Украине с 18 лет будет подготовлено и принято в ближайшее время.

В последние месяцы идут спекуляции на тему того, до какого предела будет понижен возраст мобилизации на Украине. Официальные лица в Киеве утверждают, что США вынуждают их снизить возраст мобилизации.

Ранее Зеленский заявил об увеличении числа случаев самовольного оставления частей в ВСУ.

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