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Гражданина Украины обвинили в близости с девочкой в Подмосковье

В Подмосковье гражданина Украины обвинили в сношении с 15-летней школьницей
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Ранее судимого гражданина Украины обвинили в половом сношении с 15-летней школьницей в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«8 марта 2024 года [уроженец Украины] совершил половое сношение с девочкой. На тот момент ей было 15 лет», — отметил собеседник агентства.

В подмосковной Истре следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста»). Фигуранта допросили и предъявили обвинение. Он не стал отрицать свою вину.

Безработному обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что директора лицея №17 из Славгорода в Алтайском крае и секретаря местной партийной ячейки арестовали после публичных обвинений в совращении старшеклассника. По словам матери ребенка, политик присылал ребенку непристойные видео.

Ранее в Подмосковье тренера по армрестлингу задержали за интимную связь с подопечной.

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