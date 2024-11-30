Алтайского чиновника арестовали после обвинения в совращении ребенка

Директора лицея №17 из Славгорода в Алтайском крае и секретаря местной партийной ячейки арестовали после публичных обвинений в совращении старшеклассника. Об этом пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на издание «Банкфакс».

По словам матери ребенка, политик присылал ребенку видео с мастурбацией.

Сообщается, что 29 ноября имя Харченко исчезло с сайта администрации Славгорода и лицея №17. В картотеке суда говорится, что 29 ноября некоему подозреваемому была избрана мера пресечения, но фамилия этого подозреваемого и статья обвинения скрыты.

27 ноября сообщалось, что жительница Алтая обвинила директора лицея в совращении сына.

По данным местного СМИ, в качестве вещественного доказательства преступления, совершенного против подростка, она якобы предоставила запись видеозвонка и переписку ее сына с руководителем образовательного учреждения. В ней мужчина якобы отправлял юноше непристойные фото и требовал такие же взамен. Сообщалось, что правоохранители проводят проверку по данному факту.

Ранее лидер инцелов Поднебесный стал фигурантом еще двух уголовных дел о совращении подростка.