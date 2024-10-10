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В Подмосковье тренера по армрестлингу задержали за интимную связь с подопечной

В подмосковной Шатуре тренера по армрестлингу подозревают в развращении детей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Шатуре 35-летнего тренера задержали по подозрению в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Московской области.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о развратных действиях в отношении детей в возрасте от 12 до 14 лет и подростков в возрасте до 16 лет, а также о «половом сношении и иных действиях сексуального характера» с одной из подопечных.

«По данным следствия, с декабря 2019 по сентябрь 2024 года подозреваемый, являясь тренером секции «Армрестлинг», совершал развратные действия без применения насилия в отношении шести своих подопечных», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас с подозреваемым работают следователи.

До этого Свердловский суд отменил приговор 21-летнему педагогу, осужденному за педофилию.

Ранее в Москве двое подростков помогли задержать предполагаемого педофила.

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