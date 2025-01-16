В Госдуме напомнили о продлении отпуска работнику в случае его болезни

Депутат Стенякина: работнику продлят отпуск, если он заболел во время него

Работнику должны автоматически продлить отпуск, если во время него он заболел и оформил больничный. Об этом в интервью РИА Новости рассказала член комитета Государственной думы России по социальной политике Екатерина Стенякина.

Она подчеркнула, что если сотрудник заболел в ежегодном оплачиваемом отпуске, то лучше взять больничный, чтобы продлить или перенести отдых на другое время.

По ее словам, чтобы это сделать, достаточно устно предупредить работодателя, что вы ушли на больничный. Листок нетрудоспособности передавать не нужно, об этом сообщит Соцфонд.

Стенякина добавила, что отказать в продлении или переносе отпуска из-за больничного не могут в соответствии с Трудовым кодексом.

Накануне директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев рассказал, что июль и октябрь станут самыми выгодными для отпуска месяцами в 2025 году.

Дударев напомнил, что отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке.

Ранее россиянам предложили давать оплачиваемый отпуск за сдачу ГТО.