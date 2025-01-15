Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

КРОС: самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году являются июль и октябрь

Июль и октябрь станут самыми выгодными для отпуска месяцами в 2025 году. Об этом РИА Новости рассказал директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев.

«В этих месяцах много рабочих дней, что делает расчет отпускных более выгодным», — пояснил он.

Дударев напомнил, что отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке.

До этого в Госдуму внесли законопроект, направленный на более точное определение понятия «отпуск» в Трудовом кодексе. Депутаты отмечают, что неоднозначное толкование термина приравнивает все виды отпусков к отдыху и порождает множество правовых коллизий. Это приводит к разногласиям между работодателями и работниками и судебным разбирательствам.

Ранее россиянам предложили давать оплачиваемый отпуск за сдачу ГТО.