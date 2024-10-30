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Россиянам предложили давать оплачиваемый отпуск за сдачу ГТО

В Госдуме предложили давать россиянам оплачиваемый отпуск за сдачу ГТО

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Александр Кряжев/РИА Новости

Россиянам предложили предоставлять не менее одного дня оплачиваемого отпуска за сдачу нормативов ГТО, а также освобождать от работы в день сдачи нормативов. Соответствующий законопроект группа парламентариев во главе с Леонидом Слуцким планирует внести в Госдуму, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЛДПР.

Как считают в партии, такие меры сподвигнут россиян заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Кроме того, это увеличит продолжительность и качество жизни граждан, полагают депутаты. Разработанный ЛДПР законопроект также предполагает обязать работодателей создавать все условия для занятия спортом.

На сегодняшний день льготы за сдачу ГТО имеют только абитуриенты и студенты, но для работающих граждан России никаких льгот не предусмотрено, напомнили в партии.

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Амир Хамитов заявил, что с 2025 года в России введут новый налоговый вычет за выполнение норм ГТО.

По словам депутата, данный налоговый вычет смогут получить граждане, которые выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО, соответствующие их возрастной группе, и которые были удостоены знака отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия.

Ранее в Петербурге спортсменка сдала нормативы ГТО и впала в кому.

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