Автотрассу на границе Украины и Белоруссии перегородили валунами

Автомобильную дорогу, идущую с Украины в Белоруссию, на границе двух государств перегородили валунами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что, кроме больших валунов, дорогу с украинской стороны перекрыли противотанковыми ежами, сигнальными столбиками и завалили строительным мусором. Вдоль шоссе тянутся ограждения из колючей проволоки.

13 января первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Александр Быков заявил, что в прошлом году в район границы с Украиной были выдвинуты новые спецотряды для предотвращения проникновения диверсантов в республику.

8 января представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пограничники строят фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией в Волынской области. Также на границе с Белоруссией идет расширение системы видеонаблюдения.

Ранее в Совбезе Белоруссии назвали число провокаций на границе с Украиной за 2024 год.