Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автотрассу на границе Украины и Белоруссии перегородили валунами

Шоссе на украинско-белорусской границе завалили валунами
close
Telegram

Автомобильную дорогу, идущую с Украины в Белоруссию, на границе двух государств перегородили валунами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что, кроме больших валунов, дорогу с украинской стороны перекрыли противотанковыми ежами, сигнальными столбиками и завалили строительным мусором. Вдоль шоссе тянутся ограждения из колючей проволоки.

13 января первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Александр Быков заявил, что в прошлом году в район границы с Украиной были выдвинуты новые спецотряды для предотвращения проникновения диверсантов в республику.

8 января представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пограничники строят фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией в Волынской области. Также на границе с Белоруссией идет расширение системы видеонаблюдения.

Ранее в Совбезе Белоруссии назвали число провокаций на границе с Украиной за 2024 год.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами