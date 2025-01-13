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Белоруссия приняла меры по предотвращению проникновения диверсантов в республику

Белоруссия в 2024 году выдвинула в приграничье с Украиной спецотряды МВД
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Белоруссия выдвинула в прошлом году в район границы с Украиной новые спецотряды министерства внутренних дел для предотвращения проникновения диверсантов в республику. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель командующего внутренними войсками МВД страны Александр Быков.

По его словам, в приграничные районы республики была выдвинута часть спецподразделений спецотрядов быстрого реагирования. В 2024 году они были направлены в приграничье Брестской и Гомельской областей, где постоянно находятся в пунктах временной дислокации и выполняют задачи контртеррористической, контрдиверсионной направленности.

Быков отметил, что в будущем могут быть созданы новые отряды, которые при подготовке серьезно уделяют внимание обучению беспилотниками, а также борьбе с дронами.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ситуация на границе Белоруссии и Украины остается напряженной.

По словам Хренина, со стороны Украины по-прежнему сосредоточен довольно большой контингент.

Ранее в СВР заявили о планах Запада по дестабилизации в Белоруссии.

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