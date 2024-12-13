В Совбезе Белоруссии назвали число провокаций на границе с Украиной за 2024 год

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские пограничники зафиксировали порядка 40 провокаций на границе с Украиной. Его слова приводятся в Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК).

Как рассказал Вольфович, провокации были связаны с заходом на территорию Белоруссии, с порчей пограничных знаков, вывешиванием баннеров и «нецензурной речью пограничников».

«Ну и другие вопиющие, абсолютно недемократичные и абсолютно недружелюбные факты проявляются, к сожалению, с сопредельной стороны по отношению к нашему государству», — сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

6 декабря президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск беспокоит ситуация на западных границах, особенно со стороны Польши и Литвы. По словам белорусского лидера, уже в 15 км от границы с Белоруссией размещаются не только литовский и польские войска, но и стягиваются вооруженные силы НАТО других стран, в том числе и Германии.

Ранее польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии.