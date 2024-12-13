Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совбезе Белоруссии назвали число провокаций на границе с Украиной за 2024 год

Совбез Белоруссии: около 40 провокаций произошли за год на границе с Украиной

close
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что белорусские пограничники зафиксировали порядка 40 провокаций на границе с Украиной. Его слова приводятся в Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК).

Как рассказал Вольфович, провокации были связаны с заходом на территорию Белоруссии, с порчей пограничных знаков, вывешиванием баннеров и «нецензурной речью пограничников».

«Ну и другие вопиющие, абсолютно недемократичные и абсолютно недружелюбные факты проявляются, к сожалению, с сопредельной стороны по отношению к нашему государству», — сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

6 декабря президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск беспокоит ситуация на западных границах, особенно со стороны Польши и Литвы. По словам белорусского лидера, уже в 15 км от границы с Белоруссией размещаются не только литовский и польские войска, но и стягиваются вооруженные силы НАТО других стран, в том числе и Германии.

Ранее польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами