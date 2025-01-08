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Украина начала создавать укрепления и огневые позиции на границе с Белоруссией

Погранслужба Украины заявила о создании огневых позиций на границе с Белоруссией
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Gleb Garanich/Reuters

Украинские пограничники строят фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией в Волынской области. Об этом сообщил агентству УНН представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, Вооруженные силы (ВСУ) считают белорусское направление «угрожающим».

«На этом участке, кроме инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов», — сказал Демченко.

Он отметил, что цель работ — создать условия для противодействия любой угрозе со стороны северного соседа.

Также на границе с Белоруссией идет расширение системы видеонаблюдения и установка различных заграждений, добавил представитель госпогранслужбы. Он напомнил, что длина украинско-белорусской границы превышает 1000 км.

До этого Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии. При этом военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок не исключает, что в ближайшее время ВСУ осуществят контрудар.

Ранее в Совбезе Белоруссии назвали число провокаций на границе с Украиной за 2024 год.

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