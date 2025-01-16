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Жену Зеленского заметили на отдыхе в Швейцарии

Экс-нардеп Мосийчук: жена Зеленского отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии
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Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского — отдыхает на горнолыжном курорте в швейцарском городе Санкт-Мориц. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

«Первая леди в Санкт-Мориц отдыхать прилетала», — отметил он.

Также Мосийчук опубликовал видео, на котором запечатлена, предположительно, супруга Зеленского в составе группы людей в местном аэропорту.

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале отметило, что украинские власти назвали информацию об отдыхе Зеленской в Швейцарии не соответствующей действительности. В свою очередь Мосийчук пообещал опубликовать сведения о том, в каком именно отеле остановилась жена президента.

В прошлом году Зеленская заявила о своем психологическом истощении. Как утверждает супруга президента Украины, в последнее время на нее давит необходимость сохранять самообладание ради дочери Александры и сына Кирилла, «а также украинцев».

Кроме того, вместе с супругом Зеленская прилетала в Нью-Йорк и посетила выставку художников-модернистов и авангардистов в местном «Украинском музее». Она напомнила, что после начала российско-украинского конфликта мировые музеи стали называть художников Куинджи, Айвазовского, Малевича украинскими, а не русскими. Зеленская заявила, что работы, представленные в экспозиции, принадлежат не русским или советским художникам, а именно украинским.

Ранее в Нигерии сообщили, что супруга Зеленского якобы потратила в Нью-Йорке более $1 млн.

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