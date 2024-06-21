Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена заявила о своем психологическом истощении. Об этом она сообщила британскому изданию The Daily Telegraph.

«Бывают моменты, когда я чувствую, что близка к психологическому истощению», - отметила она.

Как утверждает Зеленская, в последнее время на нее давит необходимость сохранять самообладание ради 19-летней дочери Александры и 11-летнего сына Кирилла, «а также украинцев».

Жена украинского президента рассказала, что для нее самые тяжелые моменты для нее наступали посреди ночи, когда она просыпалась со страхом, «что не справится».

Осенью прошлого года сообщалось, что Зеленская, предположительно, потратила в магазинах Нью-Йорка более $1,1 млн. Нигерийское издание The Nation ссылалось на Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) -аккаунт якобы бывшей сотрудницы Cartier.

По ее словам, Зеленская посетила бутики во время своего официального визита в Нью-Йорк. Она выступила на Генеральной Ассамблее ООН, в своей речи попросив Запад об оружии и деньгах для Украины.

Якобы бывшая сотрудница Cartier заявила, что Зеленская вела себя грубо во время шоппинга.

Ранее в России высмеяли обращение Зеленской к Google по Крыму.