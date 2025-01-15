Задержанный в Португалии россиянин отказался от консульской помощи

Российский гражданин Алексей Андрюнин, задержанный в Португалии по запросу США, заявил, что не нуждается в помощи посольства, и просил не беспокоиться о нем. Об этом РИА Новости рассказали в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что с момента задержания россиянина консульские сотрудники пытались оказать ему помощь, например, добиваясь с ним встречи. Спустя время послы получили через адвоката Андрюнина письмо, в котором задержанный попросил не беспокоиться о нем.

В диппредставительстве подчеркнули, что продолжают держать ситуацию под контролем и готовы оказать помощь при необходимости.

10 октября 2024 года в Португалии по запросу США задержан основатель и гендиректор криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit 26-летний россиянин Алексей Андрюнин. Минюст США обвиняет его и еще три маркетмейкера в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютными токенами. Андрюнин, которого также обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ожидает экстрадиции в Америку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Португалии не уведомили российскую сторону о задержании Андрюнина.