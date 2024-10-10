Власти Португалии не уведомили российскую сторону о задержании Андрюнина

Власти Португалии не уведомили российскую сторону о задержании основателя и гендиректора криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit 26-летнего россиянина Алексея Андрюнина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

Отмечается, что дипломаты поддерживают контакт с задержанным россиянином, ему рекомендовали адвоката.

«О задержании [посольству] стало известно со слов самого гражданина, проживающего в Португалии с начала 2022 года. Официальных уведомлений от местных властей пока не поступало», — пояснили в дипмиссии.

До этого ТАСС со ссылкой на заявление Минюста США сообщало, что в Португалии по требованию американских властей задержан гражданин России Алексей Андрюнин — глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit.

Андрюнина обвиняют в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре для совершения рыночных манипуляций. Мужчине предстоит экстрадиция в США.

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