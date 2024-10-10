Главу криптовалютной компании из России задержали в Португалии. Андрюнина экстрадируют в США Глава криптовалютной фирмы Gotbit Андрюнин задержан в Португалии по запросу США

В Португалии по запросу США задержан основатель и гендиректор криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit 26-летний россиянин Алексей Андрюнин. Минюст США обвиняет его и еще три маркетмейкера в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютными токенами. Андрюнин, которого также обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ожидает экстрадиции в Америку.

Минюст США выдвинул первые в истории уголовные обвинения против финансовых компаний в манипулировании рынком и фиктивной торговле в криптовалютной индустрии. В Бостоне были предъявлены обвинения руководителям четырех криптовалютных компаний, четырех фирм по предоставлению финансовых услуг криптовалют (так называемые маркетмейкеры) и сотрудникам этих фирм.

Четверо обвиняемых признали себя виновными, еще один согласился признать себя виновным. На этой неделе власти задержали еще троих обвиняемых в Техасе, Великобритании и Португалии. Было изъято более $25 млн в криптовалюте, а несколько торговых ботов, которые проводили фиктивные сделки на миллионы долларов, были деактивированы.

В ночь на 10 октября стало известно, что в Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина.

Gotbit и еще три компании — ZM Quant, CLS Global и MyTrade в той или иной форме предоставляли услуги маркетмейкинга и создания ликвидности для криптовалютных токенов.

Все компании обвиняются в манипулировании рынком, в частности, в фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объемов торгов для токенов, поясняет РБК. Каждая из компаний в основном работала с низколиквидными криптоактивами второго эшелона и мемкоинами.

В чем обвиняют Алексея Андрюнина

Согласно судебным документам, Gotbit был известным маркетмейкером в криптобизнесе, основателем и гендиректором которого является 26-летний Алексей Андрюнин с гражданствами России и Португалии. Он был задержан 8 октября в Португалии и теперь ожидает экстрадиции в США. Также задержаны еще двое россиян из Gotbit — директор по созданию рынка Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили.

Они обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества.

Андрюнин также обвиняется в отдельном уголовном деле о мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег.

По версии обвинения, с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным компаниям, включая компании, расположенные в США. Gotbit якобы совершал фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов в качестве выручки за эти незаконные услуги.

В одном из интервью 2019 года Андрюнин описывал, как он разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объема торговли криптовалютой. Андрюнин отслеживал рыночные манипуляции Gotbit, в том числе с помощью электронных таблиц, которые сравнивали «созданный объем» от фиктивных сделок с естественным «рыночным объемом». Сотрудники Gotbit, включая Джалили и Кедрова, описывали потенциальным клиентам эти тактики фиктивной торговли и то, как избежать обнаружения.

«Агрессивно преследовать мошенничество в криптоиндустрии»

«Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивная торговля давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви.

По его словам, это случаи, «когда инновационная технология — криптовалюта — сталкивается со схемой вековой давности — pump and dump (схема манипулятивного повышения курса на рынках ценных бумаг, криптовалют или иных подобных активов с последующим их сильным обвалом)».

«Сегодняшний посыл таков: если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, — это мошенничество. Точка. Наше ведомство будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — пообещал Леви.

По словам участвовавшего в расследовании агента ФБР Джоди Коэна, «то, что раскрыло ФБР в этом деле, по сути, является новым поворотом в финансовых преступлениях старой школы». «Операция «Зеркала токенов» была направлена против недобросовестных разработчиков токенов, промоутеров и маркетмейкеров в криптопространстве», — сказал агент ФБР.