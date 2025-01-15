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Петербуржец совращал родную 15-летнюю дочь и попал под суд

В Петербурге мужчину арестовали за совращение 15-летней дочери
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В Петербурге мужчину подозревают в совращении 15-летней дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Правоохранители обратили внимание на местного жителя после того, как в полицию обратилась его экс-супруга. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Во время расследования выяснилось, что он домогался подростка в том числе и вне дома. Так, в ноябре 2023 года подобный эпизод произошел в торговом центре, еще несколько – в подъезде дома мужчины. Также отец насиловал пострадавшую в своей квартире.

На данный момент фигурант дела находится под арестом. Правоохранители продолжают расследование дела.

До этого в Удмуртии 48-летнего жителя Ижевска арестовали за надругательство над родной дочерью. Подобные действия он совершал в течение нескольких лет. Фигуранту разбирательств грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье сирийского бизнесмена задержали после родов его 15-летней жены.

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