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В Вологде при взрыве самогонного аппарата пострадали две квартиры

МЧС: в Вологде взорвался самогонный аппарат, есть пострадавшие

В Вологде взрыв самогонного аппарата в пятиэтажном доме привел к обрушению в двух квартирах. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что инцидент произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

«Из-за хлопка самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что несущие конструкции дома при этом не пострадали. Травмы получили 4 человека, двое из них были госпитализированы.

На месте происшествия работают 28 специалистов и 9 единиц техники.

В октябре сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области пожилой мужчина был госпитализирован с ожогами из-за взрыва на дачном участке. Инцидент произошел 12 октября в садоводстве «Медное Озеро-3» в Сертолово. В одном из садовых домов взорвался самогонный аппарат. Владелец дачи, 60-летний мужчина госпитализирован с ожогами.

Ранее омич гнал самогон у себя в квартире и устроил взрыв в доме.

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