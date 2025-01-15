Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Владимир Зеленский «торгует жизнями» украинцев, требуя обеспечить армию техникой перед тем, как принять решение о снижении возраста мобилизации. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Тем временем Зеленский продолжает торговать жизнями украинцев, как шуточками «95-го Квартала», — говорится в сообщении.

По его словам, Зеленский является «величайшим геноцидником собственного народа», потому что его интересует не то, что «уничтожение последнего поколения мужчин Украины недопустимо», а лишь то, что приоритетнее – «деньги или стулья».

На днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинскому руководству в конечном счете придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Журналисты попросили его оценить возможность снижения возраста мобилизации на Украине до 18 лет. В ответ американский чиновник отметил, что соответствующее решение может принять только Киев.

До этого советник будущего президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что украинские власти должны решить проблему с нехваткой живой силы в армии страны. Как он сказал, Киеву надо принять соответствующие меры для стабилизации линии фронта.

Ранее США выдвинули аргумент в пользу понижения на Украине возраста мобилизации.