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Глава Запорожской области опроверг фейки об эвакуации из Васильевского округа

Балицкий: сообщения об эвакуации из Васильевского округа — это фейк
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РИА Новости

Сообщения о якобы начале эвакуации из Васильевского муниципального округа — это фейки, которые вбрасывает украинская сторона, заявил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Зафиксирован массовый информационный вброс со стороны киевских Telegram-каналов о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа. Ситуация в Васильевском муниципальном округе стабильная, все службы работают в штатном режиме», — написал глава региона.

Балицкий попросил сограждан доверять только официальным источникам информации и не отвечать на звонки с незнакомых телефонных номеров.

До этого сообщалось, что глава Энергодара, города — спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз покинет свой пост. По его словам, решение связано с новыми задачами, которые ставит перед ним концерн «Росэнергоатом».

Сеновоз добавил, что те задачи, которые ставились в Энергодаре, связаны с антикризисным управлением и выстраиванием процессов муниципального управления. В настоящее время они решены.

Ранее стало известно, что власти Запорожской области не признали себя потерпевшими по делу Попова.

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