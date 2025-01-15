В городе — спутнике ЗАЭС Энергодаре сменится глава

Глава Энергодара, города — спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз заявил, что покидает свой пост. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дорогие энергодарцы, я покидаю пост главы города. Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит перед мной концерн «Росэнергоатом». Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт», — заявил он.

Сеновоз добавил, что те задачи, которые ставились в Энергодаре, связаны с антикризисным управлением и выстраиванием процессов муниципального управления. В настоящее время они решены, отметил глава города-спутника.

В конце октября прошлого года Сеновоз назначил своим первым заместителем экс-главу атомграда Полярные Зори Мурманской области Максима Пухова.

До этого генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что положение на Запорожской АЭС, с точки зрения ядерных технологий, находится под полным контролем. По его словам, город-спутник Энергодар возрождается, несмотря на продолжающиеся обстрелы и береговой линии, и территории атомной станции.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.