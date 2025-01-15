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В офисе Нетаньяху прокомментировали сообщения о возможной сделке с ХАМАС

В Израиле заявили, что ХАМАС пока не ответил по сделке с заложниками
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Florion Goga/Reuters

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опроверг информацию о том, что палестинская группировка ХАМАС согласилась на предложение катарских посредников о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает Reuters.

«Вопреки сообщениям, группировка пока не дала своего ответа на соглашение», — заявили в офисе израильского премьер-министра.

Перед этим неназванный чиновник израильской администрации сообщил, что ХАМАС согласился на прекращение огня и возврат заложников при посредничестве Катара.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари стороны конфликта в секторе Газа преодолели основные препятствия на пути к заключению соглашения о перемирии. Представитель МИД Катара уточнил, что в настоящий момент нет конкретной даты для объявления о вступлении в силу договоренностей.

Ранее ХАМАС собрался передать список заложников после прекращения огня в секторе Газа.

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