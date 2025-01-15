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В Подмосковье уставшая от ревности сожителя женщина ударила его ножом в грудь

В Подмосковье женщину будут судить за нападение на сожителя с ножом
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Depositphotos

В Наро-Фоминске 37-летняя женщина предстанет перед судом после нападения на сожителя. Об этом сообщает прокуратура Подмосковья.

Инцидент произошел в поселке Калининец в сентябре прошлого года, но расследование уголовного дела завершилось только сейчас. По версии следствия, между возлюбленными нередко возникали конфликты из-за ревности со стороны мужчины.

В день инцидента пьяная фигурантка процесса во время ссоры достала из сумки нож и ударила партнера в грудь. Спасти пострадавшего не удалось.

Женщину задержали, в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Материалы направлены в Наро-Фоминский суд для рассмотрения по существу.

До этого во Владимирской области мужчину задержали за угрозы родственнику жены. За некоторое время до инцидента между супругами стали возникать конфликты на почве ревности со стороны супруга, поэтому жена переехала к родственникам. Позже муж приехал к женщине, но застал ее в машине с другим. Он приставил пистолет к голове мужчины. После нападения выяснилось, что это был брат женщины, а не любовник.

Ранее в Астрахани ревнивец из дома-интерната ударил сожительницу ножом в грудь.

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