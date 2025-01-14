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В Астрахани ревнивец из дома-интерната ударил сожительницу ножом в грудь

В Астрахани жителя дома-интерната задержали после нападения на возлюбленную

В Астрахани мужчина стал фигурантом уголовного дела после нападения на возлюбленную. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Пара проживала в одной из комнат дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Безжонова. По версии следствия, мужчина приревновал женщину к другому постояльцу.

В результате у пары возникла ссора. На кадрах с места инцидента заметно, как подозреваемый зашел в одно из помещений с ножом и сел напротив возлюбленной. Во время конфликта он ударил лезвием пострадавшую в грудь. Спасти ее не удалось.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщается в публикации.

До этого в Алтайском крае мужчина напал на собутыльника с отверткой, приревновав к нему сожительницу. Подозреваемый ударил соперника в шею, после чего спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Тамбовской области мужчина напал на соседа с ножом из ревности.

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