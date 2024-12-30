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Россиянин из ревности угрожал пистолетом брату жены и взорвал гранату

Во Владимирской области ревнивый муж угрожал родственнику пистолетом
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Жителя Вязников будут судить за угрозы в адрес брата своей жены, он по ошибке принял мужчину за любовника супруги. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

По данным следствия, в августе 2024 года обвиняемый заподозрил свою жену в измене, между супругами начались ссоры, и муж предложил жене уйти из дома. Она забрала детей и уехала жить к своим родителям.

В октябре пьяный россиянин решил вернуть жену, но заметил, что к дому ее подвез мужчина. Решив, что она приехала с новым другом, он подбежал к машине и приставил пистолет к голове водителя. Женщина вышла из машины и попыталась успокоить мужа, а пострадавший, воспользовавшись тем, что тот отвлекся, выбил из его рук пистолет и дважды ударил нападавшего им по голове.

В порыве ярости ревнивец пригрозил, что взорвет страйкбольную гранату, но она детонировала у него в кармане, не причинив никому вреда. Выяснилось, что в машине вместе с женой обвиняемого был ее брат. В отношении подозреваемого в нападении было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин отомстил бывшей жене, отняв машину у ее любовника.

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