СК назначил экспертизу действий диспетчеров после крушения самолета AZAL

СК: для оценки действий диспетчеров при крушении борта AZAL назначили экспертизу

Следственный комитет России назначил комплексную экспертизу для оценки действий диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

«Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства. Следствие прорабатывает возможные версии причин случившегося.

До этого в пресс-службе министерства транспорта Казахстана заявили, что предварительный отчет о крушении самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане будет опубликован после детального изучения всех фактов. 15 января казахстанская Генпрокуратура сообщила, что в страну вернули из Бразилии черные ящики авиалайнера.

Ранее Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с разбившимся самолетом.