В Бурятии пьяный мужчина изнасиловал ожидавшую такси незнакомку

В Бурятии мужчина предстанет перед судом за изнасилование женщины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. По версии следствия, пострадавшая вызвала такси к местному рестобару и ожидала водителя. В этот момент пьяный обвиняемый напал на нее, отвел во двор и после угроз надругался.

«После этого фигурант скрылся с места происшествия, но позже был изобличен и задержан», – сообщается в публикации.

Известно, что ранее они знакомы не были. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. В случае, если его признают виновным, он может получить до десяти лет лишения свободы.

До этого в Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании подростка. Молодой человек зашел к знакомому и попросил сигарету, после чего взрослый дал юноше желаемое и надругался.

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