Умершая в московской косметологии женщина решилась на процедуру из-за страхов

Жительница Москвы, которую не спасли после манипуляций в косметологической клиники, переживала из-за одиночества и шуток о возрасте. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Пострадавшая, по данным Telegram-канала, хотела завести семью, но сделать это не удавалось. Некоторые знакомые шутили над тем, что 40-летней женщине до сих пор не удалось выйти замуж.

Чтобы исправить ситуацию, в прошлом году она обратилась к косметологам и сделала коррекцию губ и скул.

«По словам знакомых, она планировала блефаропластику – убрать избытки кожи в области век. Но сперва решила скорректировать фигуру», – сообщается в публикации.

Процедура по липосакции была назначена на рабочий день пострадавшей. После манипуляций она якобы планировала приехать в ТЦ, где трудилась в магазине.

Известно, что женщина родилась в Волгограде, в Подмосковье снимала квартиру. Россиянка по образованию была учительницей, но уже три года не работала по специальности.

Во время процедуры по липосакции в клинике пациентке сделали несколько уколов с веществом, на которое у нее проявилась аллергия. У женщины случился приступ эпилепсии, ее не спасли.

Ранее девушка не выжила во время операции по коррекции носовой перегородки в Дагестане.