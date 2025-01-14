Учительница из Москвы умерла во время процедуры по жиросжиганию

SНОТ: в Москве учительница умерла во время процедуры в косметологии

В Москве женщина умерла во время процедуры в косметологической клинике. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в косметологии на Рубцовской набережной. По данным Telegram-канала, клиентка пришла на процедуру по жиросжиганию, но во время манипуляций у нее произошла аллергическая реакция на препарат, после чего случился приступ эпилепсии. Спасти пострадавшую не удалось.

«Предварительно, клиентке не только выкачивали жир из живота, но и корректировали его полидиоксаноновыми нитями», – сообщается в публикации.

На данный момент на месте работают следователи, они выясняют все обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК допрашивают врача, который проводил операцию.

Известно, что женщина обратилась к специалисту с опытом более десяти лет. Сама пострадавшая работает учительницей, своим коллегам с лишним весом она предлагала тоже сходить к этому врачу, но они не смогли.

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