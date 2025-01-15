В Болгарии столкнулись два поезда

В Болгарии столкнулись два грузовых поезда, есть пострадавшие

У железнодорожной станции Кремиковцы недалеко от столицы Софии Болгарии столкнулись два грузовых поезда. Об этом сообщает BTV.

«Два грузовых поезда столкнулись лоб в лоб недалеко от Софии. Сигнал был получен вскоре после 16:00 (17:00 по московскому времени. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после столкновения возник пожар, на месте происшествия работают медики, пожарные и полиция. Другие подробности не приводятся.

В декабре сообщалось, что в американском штате Флорида пассажирский поезд столкнулся с пожарной машиной. Инцидент произошел примерно в 10:45 (18:45 мск) в районе Ист-Атлантик-авеню и Рейлроуд-авеню в городе Делрей-Бич. После него были госпитализированы трое пожарных, а 12 пассажиров поезда доставили в больницу с легкими травмами. В движении ж/д поездов в городе начались задержки, а находящая поблизости автотрасса была перекрыта.

Ранее появились кадры с места аварии с грузовыми поездами в Забайкальском крае.