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Во Флориде пассажирский поезд перевернул пожарную машину, есть пострадавшие

Во Флориде 15 человек пострадали при столкновении поезда с пожарной машиной
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Shutterstock

В американском штате Флорида пассажирский поезд столкнулся с пожарной машиной, передает NBC News.

По данным телеканала, инцидент произошел примерно в 10:45 (18:45 мск) в районе Ист-Атлантик-авеню и Рейлроуд-авеню в городе Делрей-Бич. После него были госпитализированы трое пожарных, а 12 пассажиров поезда доставили в больницу с легкими травмами. В движении ж/д поездов в городе начались задержки, а находящая поблизости автотрасса была перекрыта.

На кадрах с места столкновения видно, что пожарная машина перевернулась и лежит около ж/д путей.

Вечером 18 декабря пассажирский поезд №11, следовавший по маршруту МурманскСанкт-Петербург, столкнулся с грузовым в районе станции Княжая, в результате чего три пассажирских вагона и несколько грузовых сошли с рельсов. По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Общее число пострадавших в результате произошедшего достигло 44.

Ранее появились кадры с места аварии с грузовыми поездами в Забайкальском крае.

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