Суд арестовал счета экс-замглавы администрации Омской области Куприянова

Суд арестовал счета бывшего заместителя главы администрации Омской области Владимира Куприянова по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
«Суд ... арестовал четыре банковских счета по делу Куприянова, открытых ранее в банке ВТБ. Общая сумма средств, которые там находятся, составляет несколько миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Собеседник агентства добавил, что прокуратура может инициировать изъятие имущества Куприянова в пользу государства.
Куприянову вменяют совершение преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Он находится под арестом до февраля 2025 года.
До этого заместителя начальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова арестовали по делу о подготовке теракта.
Мартьянов является фигурантом уголовного дела о терроризме.
Ранее топ-менеджера РЖД обвинили в получении крупной взятки.