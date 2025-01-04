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Суд арестовал счета экс-замглавы администрации Омской области Куприянова

ТАСС: суд арестовал миллионные счета чиновника из Омской области по делу о взятке
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Суд арестовал счета бывшего заместителя главы администрации Омской области Владимира Куприянова по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Суд ... арестовал четыре банковских счета по делу Куприянова, открытых ранее в банке ВТБ. Общая сумма средств, которые там находятся, составляет несколько миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что прокуратура может инициировать изъятие имущества Куприянова в пользу государства.

Куприянову вменяют совершение преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Он находится под арестом до февраля 2025 года.

До этого заместителя начальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова арестовали по делу о подготовке теракта.

Мартьянов является фигурантом уголовного дела о терроризме.

Ранее топ-менеджера РЖД обвинили в получении крупной взятки.

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