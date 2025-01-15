Заморившая сына голодом эскортница вернулась в Россию из Мексики

Эскортница, чей ребенок умер от голода в Мексике, вернулась в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, из-за недостатка денег за границей женщина начала страдать психическим расстройством и манией преследования. После гибели шестилетнего ребенка и попытки скрыться от правоохранителей Ольга Иделевич вернулась в свой родной поселок Новобурейск в Амурской области. По предварительным данным, деньги на билет ей предоставили родители. Предполагается, что она могла воспользоваться рейсом с пересадкой в Кубе. В Мексике Иделевич по-прежнему грозит тюремное заключение.

Родственники женщины отказались от комментариев для «Осторожно, новости». Их страницы в социальных сетях также недоступны, как и профиль самой Иделевич.

По словам людей, которые знали Ольгу в Мексике, в 2023 году ее поведение изменилось. По их словам, она активно пыталась получить алименты от отца ребенка и сама работала, чтобы обеспечить семью. Местные жители поддерживали ее, предоставляя еду и деньги. Однако к концу 2024 года Ольга стала более замкнутой и отказывалась от помощи.

По данным «Осторожно, новости», вопросом алиментов Иделевич начала активно заниматься с июня 2019 года, однако за пять лет суд так и не вынес решение по соответствующему делу. Известно, что отец погибшего мальчика — обеспеченный адвокат и профессор юридической этики в университете. У него есть двое детей от другой женщины, которая также знакома с Ольгой.

Согласно материалам дела о смерти ребенка, с которыми ознакомились источники Telegram-канала, во время допроса Иделевич утверждала, что ее преследует бывший партнер. Он якобы посылал ей сигналы через известных людей на телевидении, в кино и музыке, а также установил скрытую камеру в соседней квартире.

Иделевич также рассказывала, что не кормила ребенка на протяжении восьмидесяти дней, поскольку отец не давал ей денег. По ее словам, она решила не давать еду сыну, чтобы «наказать отца». При этом знакомые Ольги описывают ее как любящую и заботливую мать, которая была готова на все ради своего ребенка.

Известно, что 34-летняя Иделевич родила сына Омара в 2018 году. Женщина и ребенок проживали в Мексике. По словам местных жителей, в декабре 2024-го она подрабатывала в ночных клубах, а в канун Нового года оставила сына одного дома. При этом перед уходом на работу она позвонила врачам и сказала, что Омар плохо себя чувствует.

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