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Эскортница из России довела шестилетнего сына до голодной смерти

SHOT: эскортница из России заморила голодом шестилетнего сына в Мексике
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Телеграм-канал «SHOT»

Эскортница из России Ольга Иделевич заморила голодом шестилетнего сына в Мексике, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, женщина бросила сына дома в канун Нового года, а сама ушла на работу в клуб. В настоящее время ее ищет местная полиция.

Известно, что 34-летняя Иделевич родила сына Омара в 2018 году от мексиканского адвоката. Женщина и ребенок проживали в Мексике. По словам местных жителей, в декабре 2024-го она подрабатывала в ночных клубах, а в канун Нового года оставила сына одного дома. При этом перед уходом на работу она позвонила врачам и сказала, что Омар плохо себя чувствует.

Врачи нашли истощенного и обессиленного ребенка в квартире в районе Инсургентес-Миккоак 31 декабря. Мальчик скончался по дороге в больницу. Позднее на допросе Иделевич заявила полиции, что плохо знает испанский, и отказалась давать показания. После этого она сбежала из квартиры — ее местонахождение на данный момент неизвестно.

Ранее женщина неоднократно жаловалась в соцсетях на отсутствие финансовой поддержки со стороны отца ребенка. Кроме того, Иделевич не оплачивала коммунальные услуги и арендную плату за жилье.

В мае 2024 года сообщалось, что в Москве мать бросила двухмесячного младенца у супермаркета. По словам очевидца, супружеская пара громко поссорилась у входа в супермаркет. В ходе конфликта мужчина пытался отдать женщине младенца. Когда на ссору обратили внимание прохожие и сделали паре замечание, мужчина все-таки передал младенца его матери и скрылся. Точно так же через некоторое время, как утверждает очевидец, поступила мать ребенка.

Ранее под Тверью в частном доме нашли тела четверых детей.

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