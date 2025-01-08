Две петербургские пенсионерки получили переломы из-за скользких лестниц у метро

В Петербурге две пожилые женщины получили переломы из-за скользких лестниц у метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, первый инцидент произошел в районе станции метро «Купчино». Проживающая неподалеку 64-летняя пенсионерка поскользнулась и упала возле метро. В результате она поступила в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее закрытый перелом лучевой кости со смещением.

Второй инцидент произошел в районе станции метро «Новочеркасская» на Заневской площади. 67-летняя пожилая женщина упала на скользкой лестнице, ведущей к выходу № 2. Ее госпитализировали в Александровскую больницу. Предварительно, у пенсионерки сломана рука.

Ранее девочка упала на гололеде во дворе петербургской школы и сломала позвоночник.