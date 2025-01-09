Бастрыкин заинтересовался глыбами льда, падающими на головы петербуржцев

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин попросил доложить о результатах проверок после травмирования петербуржцев глыбами льда. Об этом сообщает СКР.

По информации ведомства, ГСУ СК России по Петербургу проводит проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О результатах мероприятий доложат главе СКР. Причиной стал ряд инцидентов, в результате которых люди получали травмы из-за падения глыб льда и снега с крыш.

Так, глыба льда упала на голову девушке в Центральном районе. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Также лед упал на 13-летнюю девочку на выходе из вестибюля одной из станций метро — она получила ушиб мягких тканей головы. Кроме того, сотрудник автосервиса на Заусадебной улице получил травмы из-за схода наледи с крыши.

Ранее две петербургские пенсионерки получили переломы из-за скользких лестниц у метро.