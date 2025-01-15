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Протоиерей Ткачев объяснил войны «проливанием семени куда попало»

Протоиерей Ткачев назвал «проливание семени» причиной всех войн

Скандальный протоиерей Ткачев назвал причиной всех войн «проливание семени». Об этом он заявил во время службы в храме, видеозапись его речи опубликована в канале Ткачева в «Дзене».

«В семени есть кровь? Да... Если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему война, потому что семя льется куда попало», — сказал он.

По его словам, единственное место, куда должно литься семя мужчины, — «лоно его жены», а если оно льется куда попало, то вместе с семенем разливается «будущая кровь».

«Там, где пришел разврат, там неизбежно будет кровопролитие», — считает священник.

В ноябре Ткачев призвал отказаться от западной модели воспитания, которая, по его мнению, приводит к позднему взрослению детей.

По словам священнослужителя, понимание детства в современном формате, пришедшее к нам из Европы, является разрушительным для российского общества и для веры. Ткачев полагает, что родители сейчас «возводят детей в ранг домашнего бога, отрекаясь от Бога истинного».

Ранее протоиерей Ткачев назвал «пакостью» критиков власти.

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