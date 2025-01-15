Протоиерей Ткачев объяснил войны «проливанием семени куда попало»

Скандальный протоиерей Ткачев назвал причиной всех войн «проливание семени». Об этом он заявил во время службы в храме, видеозапись его речи опубликована в канале Ткачева в «Дзене».

«В семени есть кровь? Да... Если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему война, потому что семя льется куда попало», — сказал он.

По его словам, единственное место, куда должно литься семя мужчины, — «лоно его жены», а если оно льется куда попало, то вместе с семенем разливается «будущая кровь».

«Там, где пришел разврат, там неизбежно будет кровопролитие», — считает священник.

В ноябре Ткачев призвал отказаться от западной модели воспитания, которая, по его мнению, приводит к позднему взрослению детей.

По словам священнослужителя, понимание детства в современном формате, пришедшее к нам из Европы, является разрушительным для российского общества и для веры. Ткачев полагает, что родители сейчас «возводят детей в ранг домашнего бога, отрекаясь от Бога истинного».

Ранее протоиерей Ткачев назвал «пакостью» критиков власти.