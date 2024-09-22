Протоиерей Ткачев назвал «пакостью» критиков власти

Протоиерей Андрей Ткачев назвал «пакостью» критиков властей и призвал их задуматься о том, заслуживают ли они большего. Видеофрагмент речи священника приводит News.Ru.

«Ты вообще хоть раз подумал, что ты, пакость такая, недостоин лучшего. <...> Почему ты думаешь, что тебе нужно обязательно иметь хорошую власть? Ты что, сам хороший, что ли?» — высказался священник.

Протоиерей уточнил, что «пакость» возмутится только в том случае, если она такой является, утверждая, что бросил это оскорбление «в воздух», а «нормальные люди» его к себе применять не станут.

По словам Ткачева, критикующие власти грешники совершают грех, а святые люди — исполняют волю Божью. Также священник призвал критиков власти задуматься о том, почему они считают, что не заслуживают правителей, похожих на Иосифа Сталина, завоевателя Тамерлана или библейского безумного правителя Иеровоама.

До этого Ткачев во время проповеди высказал недовольство тем, что женщины с XIX века начали требовать равных прав с мужчиной и избирательных прав. По его мнению, женщина должна заниматься домом и готовкой, а власть ей не нужна.

Он заявил, что «кто-то женщину подтолкнул на путь безумия, и она хочет делать все, что делает мужчина, и соперничать с ним», а также «властью заниматься вместе с мужчиной».

Ранее депутат Нина Останина назвала отсталыми взгляда протоиерея Ткачева из-за его слов о женщинах.