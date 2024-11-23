«Давно рожать пора»: протоиерей Ткачев обвинил Запад в позднем взрослении детей

Скандальный протоиерей Ткачев призвал отказаться от западной модели воспитания, которая приводит к позднему взрослению детей. На его высказывания обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня».

По словам священнослужителя, который до 2014 года был священником Украинской православной церкви Московского патриархата, понимание детства в современном формате, пришедшее к нам из Европы, является разрушительным для российского общества и для веры. Ткачев полагает, что родители сейчас «возводят детей в ранг домашнего бога, отрекаясь от Бога истинного».

Кроме того, затянувшееся детство мешает дальнейшей семейной жизни, ведь мальчик, выросший в такой парадигме, будет бояться женщин и не сможет жениться, так как рано «познакомится с порнографией» и «станет ядреным онанистом». Вместо этого, считает Ткачев, детям следует идти работать в возрасте 7-8 лет.

«Мужчина, восьмилетний мужчина — это то, что нужно как раз нам, который будет работать и драться, если нужно будет. Нужно будет — будет строить, нужно будет — будет красить, нужно будет — будет рожать детей», — заявил он.

Ткачев уверен, что и девушки страдают от навязанного Западом идолопоклонничества домашних, под ним священнослужитель понимает то, как родители стремятся воспитать из дочери принцессу. Отсюда, говорит протоиерей, ложное понимание того, когда нужно создавать семью. Девушки, которым уже «давно рожать пора», не стремятся выходить замуж, ожидая принца.

«Принц не приедет, <...> и придется выходить замуж какого-то шиномонтажника», — добавил Ткачев.

Он утверждает, что эти последствия «затянувшегося детства» развращают юношей и девушек и ведут к безбожию — причине войн, разврата, государственных проблем и общего упадка.

Ранее протоиерей Ткачев усомнился в том, что граждане заслуживают хорошую власть.