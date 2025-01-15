Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля

Правила проезда автотранспорта по Московскому скоростному диаметру (МСД) изменятся с 15 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Изменения будут введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это сделано для того, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги. Во время высокой загрузки обновленные тарифы составят от 5 до 45 рублей за поездку. Объясняется, что нововведения связаны с растущей загруженностью трассы.

Прежние правила проезда по дороге сохраняются 16 из 24 часов, когда загрузка не превышает критической отметки. Правила проезда по трассе в выходные и праздничные дни меняться не будут.

Накануне сообщалось, что число проездов на платных дорогах «Автодора» в прошлом году выросло на треть до 379 млн. В госкомпании сообщают, что это связано с открытием в 2023 году сразу нескольких новых участков на трассе.

Ранее сообщалось, что новая платная дорога появится в Подмосковье.