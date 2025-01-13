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Новая платная дорога появится в Подмосковье

В Подмосковье построят дублер Егорьевского шоссе
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Евгений Биятов/РИА Новости

Власти Подмосковья решили начать в 2025 году строительство новой платной дороги — дублера Егорьевского шоссе в 36 км. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местный минтранс. Главным инвестором проекта станет Газпромбанк.

Отмечается, что в планах властей — строительство четырехполосной трассы с девятью развязками и 32 мостами. Она свяжет свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Предварительное название — «МоскваЕгорьевск — Тума — Касимов» (МЕТК). Окончание проекта запланировано на 2027-2028 годы.

Власти ожидают, что дублер должен повысить безопасность на дорогах, поскольку сильно разгрузит двухполосное Егорьевское шоссе, а также транспортную доступность для 2 млн жителей региона.

До этого госкомпания «Автодор» (строит и эксплуатирует платные автодороги в России) расширила до 2 часов временной промежуток для проезда участков трассы М-11 «Нева», в течение которого за проезд не начисляется максимальный тариф.

Прежде временной интервал для проезда большинства отрезков трассы составлял 1 (один) час, после которого плата за проезд взималась по максимальному тарифу (до 5 и более тыс. рублей) независимо от причин остановки.

Ранее на М-11 стартовало строительство транспортной развязки к Пулково.

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