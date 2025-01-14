Число пользователей и проездов на магистралях растет

Число проездов на платных дорогах «Автодора» в 2024 году выросло на треть

Число проездов на платных дорогах «Автодора» в прошлом году выросло на треть до 379 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

«Несмотря на то что этот показатель стабильно растет, в минувшем году увеличение числа пользователей можно назвать рекордным: в 2023 году прирост составлял 17%, в 2022 году — 13,3%. Драйвером стала трасса М-12 «Восток» с более чем четырехкратным ростом числа проездов», — говорится в сообщении.

В госкомпании сообщают, что это связано с открытием в 2023 году сразу нескольких новых участков на трассе, что позволило полностью организовать движение на дороге от Москвы до Казани.

В «Автодоре» также отметили, что с июля 2024 года работает обход Твери на М-11. На увеличение повлиял и «бесшовный» коридор между Санкт-Петербургом и Казанью.

Уточняется, что интенсивность движения продолжает расти до сих пор. Так, в начале прошлого года на магистрали каждый день проезжали около 6 тыс. автомобилей, в настоящее время их число увеличилось до 10 тыс.

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