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Врач раскрыла, можно ли есть косточки граната

Врач Королева: косточки граната содержат большое количество витаминов
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Sea Wave/Shutterstock/FOTODOM

Многие считают косточки граната несъедобными, однако они содержат основную долю витаминов и насыщенных жирных кислот, поэтому необходимы к употреблению. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Маргарита Королева.

«В них содержится до 70% жирных кислот. Они снижают уровень воспаления, оказывают антиоксидантную активность, защищают организм от окисления. На внешней оболочке гранатовых семян есть сорбент, улучшающий флору кишечника», — объяснила специалист.

Она добавила, что в косточках граната содержится большое количество витаминов группы В, которые поддерживают работоспособность нервной системы. Кроме того, по ее словам, семена обладают антипаразитарным действием.

До этого Королева отмечала, что гранат полезен для тех, кто имеет нарушения ритма сердца и любые заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее эксперты назвали проверенные способы почистить гранат и не испачкать соком все вокруг.

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