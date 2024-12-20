Как легко и без брызг почистить гранат. Топ-5 способов

Проверенные способы почисть гранат и не испачкать соком все вокруг

Гранатовые зерна используют для салатов, соусов, соков, добавляют в мясные блюда, десерты и едят просто так. Но добыть их не так-то просто. Задача почистить гранат часто оборачивается испытанием: одно неверное движение вызовет фонтан сока, после которого нужно оттирать трудновыводимые пятна. Но есть проверенные способы, как собрать зерна, оставив чистыми руки, одежду и кухню.

Признаки спелого граната

В магазине бывает сложно отличить спелый гранат от незрелого. Цвет кожуры у граната не указывает на его спелость, а приятная округлость плода может сбить с толку — ориентироваться на нее не стоит.

Эксперты советуют выбирать спелый гранат по следующим ключевым признакам:

Форма. Спелый плод граната всегда выглядит угловатым . Он имеет «грани» (от 4 до 6) и плоские, чуть впалые бока. Если бока граната округлые и грани не выражены, скорее всего он ещё не дозрел.

Кожура. Ищите гранат с жесткой, слегка подсушенной кожурой. Хороший признак, если сквозь шкурку граната можно прощупать камеры с зернами. Цвет плода зависит от сорта и может быть любым — от светло-розового до темно-красного оттенка. Не берите гранат, если вы заметили на кожуре большие трещины, вмятины или подозрительные пятна.

Вес. Взвесьте плод на руке: спелый гранат всегда тяжелый для своего размера. Можете проверить на весах: спелый плод небольшого размера не будет весить менее 350 граммов. Можно взять два граната одинакового размера, взвесить их на руке и выбрать тот, что покажется более тяжёлым. Вес плоду дают зерна, заполненные соком.

Плодоножка. Осмотрите верхушку граната: у спелого плода она выглядит как полноценный венчик с суховатыми лепестками, растопыренными «короной». Зеленый или желтый цвет плодоножки и верхушки граната показывает, что плод еще не дозрел.

Звук. Найти спелый гранат можно и «методом арбуза», постучав ногтем по кожуре или немного сдавив плод в руках до характерного хруста. Зрелый гранат издает при постукивании звонкий, как бы металлический звук. Если, постучав по гранату, вы услышите глухой звук, не берите его. Это недозрелый или перезрелый невкусный плод.

Запах. Понюхайте гранат — спелый плод имеет приятный сладковатый запах, похожий на цветочный. Переспелый и начавший бродить гранат всегда пахнет неприятно.

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Что поможет раскрыть гранат без брызг

Хорошо, если у вас есть:



острый нож;



разделочная доска;



глубокая миска;



чистая вода;



бумажное полотенце (или то, что вам будет не жалко запачкать соком);



дуршлаг или ситечко;



деревянная ложка (или тяжёлая металлическая).

Также важно учесть несколько моментов.

Температура. Гранат легче почистить, если он будет комнатной температуры.

Подготовка. Гранатовые зерна будут легче отходить от кожуры, если до начала чистки обстучать плод с помощью ложки со всех сторон. Если нужного инструмента нет, можно аккуратно покатать гранат по разделочной доске или по столу. Таким образом следует промять все бока фрукта.

Линии разреза. Контролируйте процесс. Чистить гранат лучше в миске, поставленной в чистую раковину, чтобы не собирать потом улетевшие зерна по всему полу.

Размягчите кожуру. Если ваш нож недостаточно острый или кожура граната очень плотная и с трудом поддается лезвию, погрузите плод на несколько минут в прохладную воду.

Существует несколько способов почистить гранат с минимальным риском испачкаться в соке и забрызгать им всю кухню. Некоторые из них требуют приложения физических усилий, для других нужна только сноровка и правильная последовательность действий.

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Как раскрыть гранат «цветком»

Этот метод требует ловкости и острого ножа:

Промойте гранат под холодной водой;

Сделайте круговой надрез, отступив 1–2 см от венчика, стараясь не задеть зерна;

Аккуратно подцепите и снимите верхнюю часть плода;

Изучите, как идут границы секторов внутри граната;

Надрежьте кожуру сверху вниз к одной точке в нижней части плода по всем границам секторов;

Аккуратно разломите гранат по линиям надреза;

Удалите сердцевину и внутренние перепонки;

Раскройте гранат, как цветок, и расположите на блюде.

Преимущества метода: красивая подача, процесс займет меньше минуты.

Как раскрыть гранат ножом

Это эффектный способ вскрыть гранат после того, как вы сняли верхушку и сделали все надрезы по граням плода (см. выше пункты 1–4):

Возьмите острый нож;

Удалите ножом плотную белую сердцевину;

Вставьте вертикально нож в центр граната и поверните;

Раскройте гранат;

Очистите зерна от внутренних мембран.

Как красиво очистить гранат от кожуры

Это способ удалить кожуру граната, оставив целыми зернышки в секторах. Полностью освобожденный от шкурки плод выглядит на блюде эффектно. Метод не терпит спешки и имеет недостатки.

Прорежьте гранат по кругу так, чтобы не повредить зерна ножом;

Снимите верхушку;

Начинайте снимать кожуру по кругу, как если бы вы чистили яблоко;

Действуйте постепенно и небольшими подходами, так вы не повредите зерна.

Недостатки метода: плод без кожуры сложнее освободить от внутренних перепонок.

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Как почистить гранат в воде

Этот метод идеально подходит для граната с жесткой сухой шкуркой.

Промойте гранат под холодной водой;

Удалите ножом верхушку, прорезав кожуру по кругу;

Сделайте неглубокие надрезы по «граням», поделив гранат на секторы;

Наполните глубокую миску на две трети чистой водой;

Погрузите гранат в воду и осторожно разломите его руками;

Уберите кожуру и соберите с поверхности белые мембраны;

Промойте гранатовые зёрна с помощью сита или дуршлага.

Преимущества метода: это самый надежный способ получить гранатовые зерна целыми и избежать брызг.

Совет: после того как сделаете надрезы по бокам граната, положите плод срезом вниз в глубокую миску с прохладной водой на 10–15 минут. Вода размягчит сердцевину и раскрыть гранат станет еще легче.

Как выбить гранатовые зерна

Этот незамысловатый способ потребует грубой силы.

Промойте гранат под холодной водой;

Положите гранат на разделочную доску;

Разрежьте гранат пополам, разделив его на верхушку и «попку»;

Возьмите половинку граната и расположите её над глубокой миской срезом вниз;

Стучите по кожуре граната ложкой, и гранатовые зерна начнут падать в миску;

Обработайте всю половинку граната, пока не освободите оставшиеся зерна.

Недостатки способа: не идеален с точки зрения сохранения чистоты, брызг хоть немного, но будет.

Совет: наденьте силиконовые перчатки, чтобы защитить руки от сока.

Как вывести свежие пятна от брызг сока

Спелый гранат буквально наполнен соком, он вмещает от 200 до 1400 зерен в зависимости от размера и сорта. Всего одно лопнувшее зерно может испачкать руки и посадить на любимой одежде пятно.

Если в процессе гранат брызнул соком, оттереть от красных пятен руки и спасти испачканную одежду помогут простые и эффективные способы:

Кипяток. Снимите запачканную вещь и аккуратно пролейте кипятком свежее пятно, пока оно не исчезнет.

Соль. Свежее пятно можно присыпать солью на несколько минут, затем застирать в растворе стирального порошка.

Хозяйственное мыло. Сделайте раствор из жидкого или тертого хозяйственного мыла, подержите руки в растворе, пока пятна не исчезнут, и ополосните чистой водой. Вывести пятна на ткани с помощью мыла труднее: нужно намылить пятно и дать хозяйственному мылу впитаться. Затем постирайте вещь руками или в стиральной машине.

Раствор соды. Возьмите немного соды и смешайте с водой. Тщательно промассируйте этой пастой руки. Если запачкалась ткань, смочите ватный диск раствором соды и трите пятно, пока оно не исчезнет.

Лимонный сок. Нанесите немного лимонного сока с помощью ватного диска на руки и тщательно протрите там, где запачкались. Капните лимонным соком на испачканную одежду, оставьте на 10 минут, затем смойте. Это же средство поможет убрать пятна с деревянной разделочной доски.