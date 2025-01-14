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Назван самый полезный продукт для сердца и пищеварения

Диетолог Королева: гранат полезен для сердца и пищеварения
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Depositphotos

Гранат является уникальным по своему составу продуктом, поскольку обладает большим количеством витаминов группы B, а также железа, калия и других микроэлементов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

«Будет полезен для тех, кто имеет нарушения ритма сердца и любые заболевания сердечной мышцы. Там есть все необходимые компоненты для безупречной работы сердечно-сосудистой системы и натриево-калиевого насоса относительно клеточной мембраны», — объяснила специалист.

Она добавила, что гранат также оказывает противовоспалительный и антидиарейный эффекты.

Гранатовые зерна используют для салатов, соусов, соков, добавляют в мясные блюда, десерты и едят просто так. Но добыть их не так-то просто. Задача почистить гранат часто оборачивается испытанием: одно неверное движение вызовет фонтан сока, после которого нужно оттирать трудновыводимые пятна. Но есть проверенные способы, как собрать зерна, оставив чистыми руки, одежду и кухню. О них — в материале «Газеты.Ru».

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